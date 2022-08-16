Haberler Haberler KPSS ön lisans başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - ÖSYM 2022

KPSS ön lisans başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - ÖSYM 2022

ÖSYM tarafından 9 Ekim'de düzenlenecek olan KPSS ön lisans başvurularının ne zaman biteceği ve son başvuru tarihi araştırılmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, başvuru tarihinin uzatıldığı paylaşılırken; sınava girecek adaylar 'KPSS ön lisans son başvuru tarihi ne zamana kadar uzatıldı, KPSS başvuru ücreti ne kadar?' sorularının cevabını sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 KPSS ön lisans başvurusunun detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 16:00
KPSS ön lisans başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? - ÖSYM 2022

KPSS Ön lisans sınavı için hazırlanan adaylar, başvuru sürelerinin uzatıldığının açıklanmasının ardından son başvuru tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin takviminde yer alan tarihin uzatılmasıyla birlikte başvuru tarihini kaçıran adaylar için son başvuru tarihine dair detaylar haberimizde...

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; 3 Ağustos 2022'de başlayan KPSS Ön lisans başvurularının, 15 Ağustos tarihinde son bulacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan yeni resmi açıklama ile birlikte sınava başvuru süresinin bir gün uzatıldığı bildirildi. Böylece 2022 KPSS Ön lisans başvuru tarihi 16 Ağustos 2022 saat 23.59 olarak güncellendi.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihinde son bulacak.

KPSS BAŞVURUSU İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINACAK MI?

Yeni KPSS takviminin belli olmasının ardından, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği açıklandı.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK MI, NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda, adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

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