SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! 1356 Engelli İşçi alımı başvuru tarihleri ne zaman? - İŞKUR

İŞKUR üzerinden kabul edilmeye başlanan Sağlık Bakanlığı bin 356 engelli işçi alımının şartları araştırılmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen milyonlarca aday, 'Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı için KPSS puanı gerekiyor mu, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru tarihleri ve şartları nedir?' sorularının cevabını sorguluyor. İşte İŞKUR başvuru ekranı ve Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı "temizlik görevlisi" istihdamı için başvuru tarihleri 15 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR internet sitesine giriniz ve arama butonuna Sağlık Bakanlığı yazınız.

Daha sonra işyeri türü, kişisel durum ve çalışma periyodunu sırasıyla kamu – engelli – daimi olarak güncelleyin.

olarak güncelleyin. Çıkan Sağlık Bakanlığı ilanına başvuru yapabilirsiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL İLANI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Personal alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: