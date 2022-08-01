YHT BİLET FİYATLARI 2022 | Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Konya - İstanbul biletleri ne kadar, kaç TL?

YHT bilet fiyatları, kalkış durakları ve seferleri araştırılmaya başladı. Yüksek Hızlı Tren kullanarak seyhat etmek isteyenler, İstanbul - Ankara, Konya - Ankara, İstanbul - Konya bilet fiyatlarını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 YHT güncel bilet fiyatları ve seferlere dair merak edilenler...

YHT BİLETLERİ NE KADAR? YÜKSEK HIZLI TREN BİLETİ FİYATLARI

ANKARA-İSTANBUL YHT BİLET FİYATI 2022

Ankara - İstanbul arası YHT bilet fiyatı 195 TL



KONYA - İSTANBUL YHT BİLET FİYATI 2022

Konya-İstanbul arası YHT bilet fiyatı 235 TL

KONYA - ANKARA YHT BİLET FİYATI 2022

Konya-Ankara arası YHT bilet fiyatı 87 TL

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YHT (YÜKSEK HIZLI TREN) NEDİR?

Yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlatılmıştır. Etütler tamamlandıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılarak yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır.

23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim için uygun hale getirilmiştir.

2011 yılında ise Ankara - Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu hizmete başlamıştır. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir.