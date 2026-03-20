ABD'de görev yapan Trabzonlu Türk imam sosyal medyada gündem oldu

ABD'de bir camide imamlık yapan Akçin'in, teravih namazı sonrası cemaatle birlikte şınav çektiği anlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntülerde, imamın cemaati motive ederek birlikte spor yaptığı ve bu sayının memleketi Trabzon'un plaka koduna atıfla özellikle "61" olarak belirlendiği dikkat çekti.

Trabzon kültürüne olan bağlılığını farklı bir şekilde yansıtan bu uygulama, eğlenceli ve motive edici bulundu.

İmam Akçin'in bu tür etkinlikleri, cemaatle kaynaşmayı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yaptığı öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde camide spor yapılmasına yönelik bu farklı yaklaşım ilgiyle takip edilirken, Akçin konuyla ilgili "Neden monoton bir cami aktivitesi olsun? Değişikliklerden, yeniliklerden niye korkuyoruz? Neticede bu, bir spordur" ifadelerini kullandı.

👉🏼GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...