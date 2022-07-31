Haberler Haberler KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri, yazarı kim? - KPSS 2022 LİSANS SORULARI

KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri, yazarı kim? - KPSS 2022 LİSANS SORULARI

KPSS Lisans 2022'nin tamamlanmasının ardından, sınavdan çıkan milyonlarca aday, KPSS'de kendilerine yöneltilen soruların cevabını araştırmaya başladı. 'Kirpi' lakabıyla bilinen ve Memleket Hikayeleri kitabının yazarı olan edebiyatçımızın kim olduğu gündemde yerini aldı. İşte Memleket Hikayeleri kitabıyla KPSS'ye giren adayların gündeminde yer alan 'kirpi' lakaplı yazara dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 17:10
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri, yazarı kim? - KPSS 2022 LİSANS SORULARI

Memleket Hikayeleri eserinin sahibi olan ve 'kirpi' lakabıyla bilinen yazarın kim olduğu KPSS'ye giren milyonlarca aday tarafından araştırılmaya başladı. İşte KPSS Lisans 2022'ye damgasını vuran sorunun cevabı...

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MEMLEKET HİKAYELERİ'NİN YAZARI KİM?

Memleket Hikâyeleri, Refik Halit Karay'ın 1919'da yayımlanmış hikâye kitabı olarak bilinmektedir ve 1947 yılında, Karay'ın tekrar gözden geçirerek eklemeler ve bazı değişiklikler yaptığı yeni baskısı bulunmaktadır.

'KİRPİ' LAKAPLI YAZAR KİMDİR?

Refik Halit Karay, yazılarında ve eserlerinde "Kirpi" mahlasını kullanmıştır.

MEMLEKET HİKAYELERİ KONUSU NEDİR?

Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri'nde, sürgün yıllarında (1913-1918) gezdiği Bursa, Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik'in coğrafyasını ve bu coğrafyanın insanlarını kaleme almıştır.

Karay Anadolu'yu tasvir ederek toplumsal yaşamı aktarır; hikâyelerin çoğu Anadolu'daki kasaba ve köylerde geçer.

Karay'ın bu hikâyelerde en çok işlediği kahramanlar bürokratlardır. Bürokratlar kötü çevre koşullarında mevcut bozukluklara ve ağır bürokrasi şartlarına karşı bir şeyler yapmaya çalışsalar da ortamın geri kalmışlığı onları sindirir ve iş yapmaz hâle getirir. Maupassant tarzında kaleme aldığı eserinde Karay, Anadolu'yu eleştirir fakat bu eleştiri küçümseme değildir.

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