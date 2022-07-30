Haberler Haberler HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? | Hicri takvim başlangıcı bugün mü? 2022 hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor, önemi nedir?

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? | Hicri takvim başlangıcı bugün mü? 2022 hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor, önemi nedir?

Hicri takvime göre yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının başlangıcı, İslam inancına göre oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Müslümanlar tarafından merak edilen hicri takvimde yılbaşı kabul edilen günün detayları ise araştırılmaya devam etmektedir. Peki, 2022 hicri takvime göre yılbaşı ne zamana denk gelir, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 hicri takvim başlangıcına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:30
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? | Hicri takvim başlangıcı bugün mü? 2022 hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor, önemi nedir?

Hicri yılbaşının ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya devam ederken; Diyanet'e göre 30 Temmuz itibarıyla başlayan Muharrem ayının ilk günü, hicri takvime göre yılbaşı kabul edildiğinden gündemde yerini aldı. Bugünün (30 Temmuz) anlam ve önemini merak eden vatandaşlar, hicri yılbaşının ne zaman başladığını ve önemini sorgulamaya koyuldu. İşte hicri yılbaşına dair merak edilenler...

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet tarafından belirlenen takvime göre 2022 yılında Müslümanların yılbaşı 30 Temmuz günü idrak edilmektedir. Bu yıl, 29 Temmuz Cuma günü akşam namazından 30 Temmuz Cumartesi imsak vaktine kadar olan süre Hicri yılbaşı gecesi olarak kabul edilmektedir.

Hicri yılbaşı günü ise 30 Temmuz Cumartesi sabah namazından akşam namazına kadar olan süredir.

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MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.), Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir fakat Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

MUHARREM AYINDA NELER YAPILMASI GEREKİR?

  • Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.
  • Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalıdır.
  • Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
  • Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
  • Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)
  • Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
  • İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR NEDİR?

  • Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
  • Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
  • Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
  • Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
  • Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
  • Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
  • Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
  • Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
  • Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

Aşure günü, yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılmaktadır.

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ NEDİR?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyam, 202; Ebu Davud, Savm 55; Tirmizi, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Resulullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyam, 202-203; Ebu Davud, Savm, 55; Tirmizi, Savm, 40) Muharrem'in onuncu günü aşura günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı alimlere göre sünnettir (Serahsi, el-Mebsut, III, 92). Zira Resulullah (s.a.s.),aşura gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhari, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin aşura gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu." dediklerinde Resulullah da (s.a.s.) "Ben Musa'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhari, Savm, 69; Müslim, Sıyam, 127-128).

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN BAŞLADI

Hz. Ömer'in halifeliği devrinde 17 (638) yılında Resûl-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinin resmî takvim başlangıcı olarak kabul edilmesiyle muharrem hicrî yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Hz. Ömer'in halifelik zamanında Peygamberimizin Medine'ye hicreti resmi takvimin başlangıç ve Muharrem ayı da hicri yılın ilk ayı kabul edilmiştir.

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