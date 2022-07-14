15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılmış ve bazı günler idari, bazı günler resmi tatili olarak kabul edilmişti. Bunların arasında 13 – 14 Temmuz idari izin olarak kabul edilirken vatandaşlar "15 Temmuz resmi tatil mi?, "15 Temmuz idari izin mi?" aramaları yapmaya başladı.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre, bu yıl 15 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor.





15 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

Kurban Bayramı 12 Temmuz salı günü bitti. 15 Temmuz sonrası hafta sonu olduğu için 9 gün oldu mu sorusu yöneltilmekte. Bunun cevabı evet. 13 ve 14 Temmuz idari izin sayılarak iki hafta sonu birleştirildi ve kurban bayramı tatili 9 güne uzadı.