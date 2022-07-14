Haberler Haberler 15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?

Kurban Bayramı 12 Temmuz itibariyle bitse de bayram tatili pazar gününe kadar sürecek. "15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusu da 13 ve 14 Temmuzun idari tatil olarak sayılmasıyla merak edilen konular arasına girdi. İki hafta sonunun birleştirilmesi sonrası Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılmıştı. Bunun yanı sıra bazı günler idari izin bazı günlerse resmi tatil olarak kabul edildi. Peki, 15 Temmuz idari tatil mi? Özel sektör için 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte bu soruların yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:18 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:21
15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılmış ve bazı günler idari, bazı günler resmi tatili olarak kabul edilmişti. Bunların arasında 13 – 14 Temmuz idari izin olarak kabul edilirken vatandaşlar "15 Temmuz resmi tatil mi?, "15 Temmuz idari izin mi?" aramaları yapmaya başladı.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre, bu yıl 15 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

Kurban Bayramı 12 Temmuz salı günü bitti. 15 Temmuz sonrası hafta sonu olduğu için 9 gün oldu mu sorusu yöneltilmekte. Bunun cevabı evet. 13 ve 14 Temmuz idari izin sayılarak iki hafta sonu birleştirildi ve kurban bayramı tatili 9 güne uzadı.

DİĞER
Son dakika: Düğün arifesinde kötü haber! Oyuncu Demet Özdemir sosyal medyadan duyurdu! Düğün iptal mi olacak?
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! İşte anlaşma detayları
Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı!
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü?
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
PETSHOPLARDA YENİ DÖNEM: EVCİL HAYVAN SATIŞLARI YASAĞI BAŞLADI!
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI 2022
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! 18:07
Türkiye - Tayland | CANLI İZLE Türkiye - Tayland | CANLI İZLE 17:49
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! 17:40
Egonu müthiş oynadı İtalya kazandı! Egonu müthiş oynadı İtalya kazandı! 17:18
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 17:12
Avrupa Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu Avrupa Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu 16:49
Daha Eski
Burak'tan transfer sonrası açıklama! "Sneijder..." Burak'tan transfer sonrası açıklama! "Sneijder..." 16:38
Fırtına sahaya iniyor! Fırtına sahaya iniyor! 16:33
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 16:22
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... 16:01
Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! 15:34
Fırtına'da yeni sezon mesaisi! Fırtına'da yeni sezon mesaisi! 15:25