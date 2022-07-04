Haberler Haberler EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 4A, 4B ve 4C SGK emekli maaşı nasıl hesaplanır? Temmuz zammı net brüt maaş hesabı nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 4A, 4B ve 4C SGK emekli maaşı nasıl hesaplanır? Temmuz zammı net brüt maaş hesabı nasıl yapılır?

'Ne kadar emekli maaşı alırım, emekli maaşıma ne kadar zam geldi?' sorularının cevabını arayan milyonlarca emekli, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonunun ardından 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla ne kadar maaş alacaklarını sorgulamaya koyuldu. İşte 4A, 4B ve 4C SGK emekli maaşı hesaplamak isteyen vatandaşlar ise 'yüzdelik hesap nasıl yapılır, maaş zam oranı nasıl hesaplanır?' sorularının cevabı ve 2022 Temmuz zamlı maaşları....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:10
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 4A, 4B ve 4C SGK emekli maaşı nasıl hesaplanır? Temmuz zammı net brüt maaş hesabı nasıl yapılır?

4A, 4B ve 4C SGK emekli maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet ve SGK üzerinden maaşlarını araştırmaya başladı. Temmuz ayı itibarıyla zamlı ödenecek maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya devam eden milyonlarca emekli için maaş hesaplamanın detayları haberimizde...

4A, 4B VE 4C SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4A (SGK) emeklisi olanlar, SGK sistemine "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerini girdikten sonra sorgulamasını tamamlayabilir.

4B Bağ-Kur emekli maaşı alan vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görüntüleyebilecek. Sayfadaki hizmet dökümü kısmında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih ederek dökümü ve maaş tutarını görüntüleyebilecek.

4C kamu çalışanları, alacakları emekli aylıklarını buradan istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN BURAYA TIKLABİLİRSİNİZ

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EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

4A, 4B ve 4C gibi sigorta sistemlerinin her biri için ayrı hesaplama sayfaları bulunmaktadır. SGK web sitesi üzerinden emekli maaşını sorgulamak ve maaşını öğrenmek isteyenler sırası ile şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

  • Doldurulması istenilen bilgileri girin.
  • TC Kimlik Numarası, SGK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi bilgilerinizin doğruluğundan emin olun.
  • "Sorgula" butonuna tıklayın.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER NEDİR?

Vatandaşların emekli maaşı çeşitli kriterler ile hesaplanmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  • Sigorta başlangıç tarihi
  • Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih
  • Sigorta prim gün sayısı
  • Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR, MAAŞ ZAM YÜZDESİ NASIL HESAPLANIR?

Yüzde hesaplarken, belirtilen sabit bir sayının yüzdesi istenilen yüzde miktarı ile çarpılarak tekrar 100 sayısına bölünmelidir.

Örneğin; sayının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması sonra da 100 sayısına bölünmesi gerekir.

TEMMUZ 2022 ZAM ORANLARI

  • 6 aylık enflasyon oranı: 42,35
  • SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
  • Memur enflasyon farkı: 34,85
  • Memur toplu sözleşme zammı: 7
  • Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
  • Ek zam beklentisi: 3
  • Ek zamlı memur zam oranı: 44,85


TEMMUZ 2022 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2022 memur ve emekli maaşı oranları belli oldu. Alınan karara göre en az 2 bin 500 TL'lik bir artışın yapılacağı emekli ve memur maaşı zammıyla birlikte yeni tutar 6 bin 500 TL seviyesinde olurken; en düşük memur maaşı, 9 bin lira miktarına çıkacak.

Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 78.62 olarak belirlenirken; aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak netleşti.

Merakla beklenen 6 aylık değişim ise %42,35 oldu. Böylece, SGK ve Bağ-Kur emeklileri %42,35 oranında zam almayı hak etti.

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