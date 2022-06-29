İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | 4/B personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 kişilik personel alımı başvuruları 21 Haziran 2022 tarihinde tamamlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuza göre başvuru yapan adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve mülakatların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımına dair detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 kişilik personel alımı başvuru sonuçlarının 1 Temmuz sonrası ilan edilmesi bekleniyor.

Başvuru sonuçlarına dair gelişmeler, resmi açıklamaların ardından haberimizde yer alacak.

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar 30 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında, İlgili Sınav Komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKATI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 kişilik personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakat tarihleri de belli olacak.

Adaylar yaptıkları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 12 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrıca www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

BAKANLIK'TAN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.



5 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon unvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.

İlan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon unvanları için pozisyon unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları "Red" edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.



Adaylar başvurularına ait durumunu;E-devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığı altında yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.



Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden "Başvurularım" sekmesinde durum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır."