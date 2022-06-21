Haberler Haberler KURU SAÇLARA NE İYİ GELİR? | Saçların parlak olması için ne yapmak gerekir, saç kuruluğu nasıl geçer? Yaz aylarında saç bakımı!

KURU SAÇLARA NE İYİ GELİR? | Saçların parlak olması için ne yapmak gerekir, saç kuruluğu nasıl geçer? Yaz aylarında saç bakımı!

Yaz aylarında sık sık yıkanan ve güneşin de etkisiyle yıpranmaya başlayan saçlara kesin çözüm, birçok kişinin gündeminde yerini aldı. Deniz, havuz, sık alınan duş ile birlikte hem tuzun hem kimyasalların saçta bıraktığı olumsuz etkilerin önüne geçmek isteyenler, 'saç kuruluğu nasıl geçer, nasıl önlenir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte kuru saçları kökten uca parlatacak doğal çözümler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:30
KURU SAÇLARA NE İYİ GELİR? | Saçların parlak olması için ne yapmak gerekir, saç kuruluğu nasıl geçer? Yaz aylarında saç bakımı!

Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak isteyen; kuru, cansız, mat görüntüden saçlarını kurtarmak için araştırma yapan binlerce kişi, özellikle de yaz aylarında saç problemlerinin önüne geçmek için kollarını sıvadı. Evde doğal yöntemlerle ışıl ışıl parlayan ipeksi saçların doğal formülü arama motorlarında sorgulanmaya devam ederken; sağlıklı ve parlak saçlar için bilinmesi gereken çözüm yöntemleri ile yaz bakımına dair detaylar haberimizde...

KURUYAN SAÇLARI CANLANDIRMAK VE KURUMASINI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

DOĞRU YIKAYIN VE ARINDIĞINA EMİN OLUN

Saçlarınızı yıkarken parlak saçlar için saçlarınıza iki kez şampuan uygulaması yapmalısınız. İlk uygulama, saç derisindeki kirlerin arınmasına yardım ederken, ikincisi saçınıza bakım yapacaktır.

Saçınıza ve kafa derinize yıkama esnasında yavaş hareketlerle masaj yapmalısınız çünkü masaj yapmak, kan dolaşımının hızlanmasını sağlar, bu da saç köklerinizi besleyecektir. Sonrasında, şampuan tamamen arınana kadar durulamaya devam edin.

SAÇ TİPİNİZE GÖRE DOĞRU ŞAMPUANI SEÇİN

Saç tipinize uygun olan bir şampuan seçerek canlı ve parlak saçlara bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Şampuanınızın içeriği ve doğal olması bu noktada oldukça önemlidir.

SAÇ KREMİ VE BAKIM YAĞI KULLANIN

Duş sonrasında saçlarınızı rahatça tarayabilirsiniz ancak bu saç kremi kullanmanıza gerek olmadığı anlamına gelmez. Saçları parlak ve canlı göstermenin yolları arasında en etkili olanlardan biri de saç kremi kullanmaktır. Bu şekilde hem parlak bir görünüm elde edebilir hem de saçlarınızı tararken kırılmasının önüne geçebilirsiniz.

GÜNEŞE VE YÜKSEK ISIYA DİKKAT EDİN

Saçı parlak gösteren yöntemlerden biri de saçı ısıdan ve güneşten korumaktır. Örneğin; saçınızı kuruması için kendi haline bırakırsanız gün boyu ışıldayan saçlar elde edebilirsiniz fakat fön makinesi ile kurutmanız gerektiğinde fön makinesinin sıcaklık ayarını düşük ya da orta seviyede tutarak yıpratıcı etkisini azaltabilirsiniz.

Düzleştirici ve maşa gibi şekillendiricileri de daha az kullanarak saçlarınızın doğal parlaklığını korumasını sağlayabilirsiniz.

Yaz aylarında güneş ışınlarının da saçınızın parlaklığını kaybetmesine yol açabileceğinden, Güneş ışınlarına karşı özel spreylerle ve kremlerle önlem alabilir ya da şapka kullabilirsiniz.

YASTIK KILIFI SEÇİMİ

Işıldayan saçlar için ipek yastık kılıfı kullanabilir; elektriklenmenin de önüne geçebilirsiniz.

SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

A ve C vitamini açısından yüksek olan sebze ve meyveleri, Omega 3 içeren doğal yiyecekleri tüketerek saçlarınızın daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

GEREKMEDİKÇE SAÇLARINIZI BOYAMAYIN

Yaz aylarında saçlarınızı boyamaktan kaçının. Zaten saçınızı kurutan boyalar, yazın güneş ile birlikte saçlarınızı daha çok kurutacaktır. Eğer saçınızı boyamanız gerekiyorsa tercihinizi organik boyalardan yana yapabilirsiniz.

ŞAPKA TAKIN

Yazın hem cildinizi hem de saçlarınızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına almak istiyorsanız, mutlaka geniş bir şapka kullanmayı alışkanlık haline getirin.

SAÇLARINIZI SIKI TOPLAMAYIN

Saçlarınızı sıkı sıkı toplamak yerine daha dağınık bir şekilde toplamanız saç yapınız için daha uygun olacaktır. Geriye doğru sıkıca toplanmış saçlar sizi çok şık gösterecek olsa da bu hareketten ötürü saç deriniz terleyeceğinden ve havasız kalacağından saçınız kuruyacaktır.

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