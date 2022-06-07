KPSS 2022 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN? | KPSS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?

Devlet kadrosunda yer almak isteyen binlerce aday; KPSS başvurularını tamamlamak için yapması gerekenleri araştırmaya devam ediyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavlarına katılım göstermek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuru tarihini ve şartlarını merak edenler, KPSS 2022 geç başvuru ücreti ve son başvuru tarihini sorguluyor. İşte 2022 KPSS geç başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? SON BAŞVURU TARİHİ!

KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 kabul edilecek.

KPSS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

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KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

Geç başvuru ücreti ise bu ücretlerin %50 fazlası olarak ödenecek ve buna göre hesaplanacak.