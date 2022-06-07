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KPSS 2022 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN? | KPSS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?

KPSS 2022 başvurularının 6 Haziran Pazartesi günü sona ermesiyle birlikte, KPSS geç başvurusunun detayları sınava girmek isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihlerini kaçıranlar, ÖSYM'nin web sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 başvurularının ne zaman başlayacağını ve geç başvuru ücretini arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte KPSS 2022 geç başvuru tarihleri ve geç başvuru ücretine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 09:30
KPSS 2022 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN? | KPSS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?

Devlet kadrosunda yer almak isteyen binlerce aday; KPSS başvurularını tamamlamak için yapması gerekenleri araştırmaya devam ediyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavlarına katılım göstermek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuru tarihini ve şartlarını merak edenler, KPSS 2022 geç başvuru ücreti ve son başvuru tarihini sorguluyor. İşte 2022 KPSS geç başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? SON BAŞVURU TARİHİ!

KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 kabul edilecek.

KPSS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

2022 KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

Geç başvuru ücreti ise bu ücretlerin %50 fazlası olarak ödenecek ve buna göre hesaplanacak.

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