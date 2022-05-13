DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru kılavuzu...

Binlerce adayın merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans eğitimi için girecekleri DGS, bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek. İşte DGS 2022'ye dair merak edilenler...

DGS 2022 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILCAK?

3 Temmuz'da yapılacak ve 12 Ağustos'ta açıklanacak Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adayların, 13 Mayıs - 23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor. Geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs...

DGS 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti, ÖSYM henüz kılavuzu yayınlamadığı için belli değil. Ancak geçtiğimiz sene sınav ücreti 150 TL'ydi.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce adayın merak ettiği konulardan biri de sınav başvurusunun nasıl yapılacağı... Sınava girmek isteyenler, kılavuz yayınlandığı zaman başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

