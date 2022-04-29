Haberler Haberler BAYRAM MESAJLARI 2022! Resimli Mübarek Ramazan Bayramı mesajları | Facebook ve Whatsapp en güzel bayram mesajları

BAYRAM MESAJLARI 2022! Resimli Mübarek Ramazan Bayramı mesajları | Facebook ve Whatsapp en güzel bayram mesajları

Ramazan Bayramı vesilesiyle sevdiklerine, yakınlarına, büyüklerine, iş arkadaşlarına ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen milyonlarca vatandaş 'en güzel bayram mesajları, 2022 Ramazan Bayramı mesajları, dini bayram mesajları' sorgulamalarını sürdürüyor. Whatsapp, Facebook ve Twitter'da bayram mesajı paylaşmak ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için en özgün ve anlamlı bayram mesajları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 12:31 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 12:40
BAYRAM MESAJLARI 2022! Resimli Mübarek Ramazan Bayramı mesajları | Facebook ve Whatsapp en güzel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajı göndererek sevdiklerinin yüzünü gülümsetmek isteyenler, en güzel ve anlamlı bayram mesajlarını araştırmaya başladı. Birçok vatandaş yakınlarına ve kalben yakınında olsa da fiziki olarak uzağında olan sevdiklerine anlamlı bayram mesajı göndermek için duygusal ve dini mesajları sorgulamaya koyuldu. İşte Facebook ve Whatsapp için en güzel Ramazan Bayramı mesajları...

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EN FARKLI, EN ÖZGÜN VE EN ANLAMLI 2022 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Ramazan Bayramı'nda uzak da olsak kalplerimiz hep yan yana atacak. Sevdiklerinizle ve ailenizle hayırlı bayramlar...

Ramazan ayının sonu geldi diye üzülme, o ki bayramı ile yüzleri güldürür... O ki, misafirleri ile evleri bereketlendirir... Ramazan bayramınızı kutlar, esenlikler dilerim.

Bir sonraki Ramazan ayında da gönüllerimizin bir olmasını dilerim, Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

11 ayın sultanının günü bugün... Ramazan Bayramı'nız evinize mutluluk ve şenlik getirsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Kapı çalar çocuklar koşar; eller uzatılır dostlar tutar... Ramazan Bayramı'nda bütün kalpler birlikte atar. Hayırlı bayramlar...

Bayram geldi gül hadi, sevdiklerine yaz hadi, sevenler bayramda bir araya gelirmiş; sen de bana gel hadi. Bayramınız mübarek olsun...

Allah der ki, 'ol'. Olur... Bayramlar ki kucaklaşma için vardır, sevdiklerinize sıkı sıkı sarıldığınız, küslerle barıştığınız bir bayram olsun. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Baklavalar pişirildi, şekerler kutuya serildi, çocuklar zile dizildi. Ramazan Bayramı hoş geldi! Hayırlı bayramlar...

Açın halinden anlamaya, yokun halini bilmeye, yoksulun hakkını vermeye, yetim hakkı yememeye sebeptir Ramazan... Bir sonraki Ramazan ayına kadar için ferah, gönlün şen olsun dostum... Bayramın mübarek olsun.

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Ramazan ayını hasretle bekleyeceğimiz bir yıl boyunca, en büyük sevaplardan biri de sevdiklerimizin yüzünü güldürmektir. Yanında olamasam da kalplerimiz hep bir... Ramazan Bayramı'n kutlu olsun...

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