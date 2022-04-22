Haberler Yemek Tarifleri EVDE PRATİK BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma (büzme) bayram baklavası...

EVDE PRATİK BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma (büzme) bayram baklavası...

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken; baklava almak yerine evde hem daha sağlıklı hem daha ekonomik ev yapımı baklava yapmak isteyenler, evde kolay baklava tarifini araştırmaya başladı. Hem zahmetsiz, hem lezzetli bir baklava tarifi arayanlar için hazır baklava yufkasından çıtır çıtır, cevizli, fıstıklı, antepli burma baklava tarifi ve püf noktası haberimizde!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:11 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 15:35
EVDE PRATİK BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ | Evde baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan çıtır çıtır burma (büzme) bayram baklavası...

Hazır yufkadan ev yapımı büzme baklava tarifi gündemde yerini aldı. Pratik bir tarif olan ve bayramda misafirlerini lezzetli bir tatla ağırlamak isteyenler 'ev yapımı büzme baklava nasıl yapılır, hazır yufkadan baklava yapmak için hangi malzemeler gerekir, çıtır çıtır burma baklava tarifinin püf noktası nedir?' sorularını araştırmaya başladı. 'Bayramda ne tatlısı yapsam, bayramda nasıl baklava yapılır?' diye merak edenker için evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli ve çıtır burma baklava tarifi...

BURMA (BÜZME) BAKLAVA TARİFİ

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 3 su bardağı ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı)
  • 1 paket tereyağı (250 gram)
  • Şerbeti için;
  • 2 su bardağı şeker (silme doldurulacak)
  • 2 su bardağı su
  • 1 adet karanfil
  • 4-5 damla limon suyu

ADIM ADIM PRATİK BURMA (BÜZME) BAKLAVA TARİFİ

  • Önce karanfil, şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatıyoruz, ardından limon suyunu sıkıp, bir-iki dakika daha kaynatıp, ocaktan alıyoruz. (limon suyu isteğe göre kullanılmayabilir, tercih etmeyenler olabilir.)
  • Şerbeti, baklavanın üstüne soğuk dökeceğimiz için mümkünse üstünü açık bırakıp, soğumasını sağlıyoruz. (Üzerini temiz ince bir bez ile kapatabilirsiniz.)
  • Tereyağını eritiyoruz.
  • Cevizleri dişe gelecek şekilde kırıyoruz, susamla karıştırıyoruz. (isterseniz susam kullanmayabilirsiniz)
  • Yufkayı tezgaha açıp, üzerine tereyağını serpiyoruz.
  • İkinci yufkayı da onun üzerine koyup onun da üzerini yağlıyoruz ve cevizli, susam karışımını koyuyoruz.
  • Yufkanın kısa kenarından başlayarak oklavaya sarıyoruz.
  • Sağından ve solundan sıkıştırarak, yufkayı büzdürüyoruz ve dikkatlice oklavadan yağlanmış tepsiye tek hamlede çıkarıyoruz.
  • İç bitene kadar yufkalara sırasıyla aynı işlemleri uygulamaya devam ediyoruz.
  • Kalan tereyağını, tepsideki baklavaların hepsine değecek şekilde, üzerine döküyoruz.
  • 180 C derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. (yaklaşık 40-45 dakika)
  • Fırından çıkardığımız baklavayı 10 dakika dinlenmesi için bekletiyoruz.
  • İstediğimiz boyutlarda kesiyoruz ve soğumuş şerbeti üzerine döküyoruz.
  • Üstünü sabaha kadar açık bırakıyoruz ve şerbetini çektirmiş oluyoruz.

İsteğe göre, iç malzemesini antep fıstığı, yer fıstığı gibi farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz.

BÜZME EV BAKLAVASI YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

  • Şerbet kesinlikle soğuk olmalı.
  • Baklavayı fırından çıkarır çıkarmaz (çok sıcakken) şerbetlemeyin, mutlaka 10 dakika bekletin.
  • Üstüne yapışmaması için oklavayı elimizle yağlıyoruz.
  • Oklava ne kadar ince olursa, büzmelerin kalınlığı da o kadar ince olacaktır.
  • Yufkanın üzerini açık bırakırsanız çabucak kuruyup kırılacaktır, her yufkadan sonra kalanların üzerini örtün.
  • Susamı biraz kavurup, ezerseniz daha kokulu bir tat bırakacaktır.

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