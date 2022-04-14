MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, DEĞİŞİKLİK OLACAK MI 2022?

2022 yılında yapılan ilk 3 toplantıda Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Bu ay açıklanacak kararı da vatandaşlar merakla beklerken Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB faiz kararı saat kaçta belli olacak, faizde değişiklik olacak mı? gibi sorular da gündem oldu. İşte Merkez Bankası'nın Nisan ayına faiz kararının detayları...

TCMB NİSAN AYI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 14.00'da yapılacak olan yazılı açıklamayla birlikte Nisan ayının faiz kararı belli olacak.

FAİZ KARARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin yüzde 14 olduğu ifade edilirken Nisan ayında da faizin sabit tutulması yönünde beklenti oluşmuş durumda.





TCMB 2022 FAİZ KARARLARI

20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Mart 2022 : Yüzde 14 (Sabit tutuldu)



