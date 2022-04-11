MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU | Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2022 İOKBS başvuru tarihleri ve şartları...

4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 21 Nisan - 13 Mayıs arasında kabul edilecek. Başvuru kılavuzu yayınlanan Bursluluk Sınavı'na başvurmak isteyen adaylar ise 'Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman, bursluluk sınavına nasıl başvurulur?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte İOKBS hakkında detaylar...

BURSLULUK SINAVI 2022 KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

2022 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İOKBS sınav başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

BURSLULUK SINAVI NEDİR, ŞARTLARI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, ülkemizde her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır ve sınavı kazanan adaylar eğer şartları sağlıyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan sayısı kadar öğrenciye burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs verileceği kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani maddi durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir fakat öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.