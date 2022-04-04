Oruçluyken mide bulantısı ve mide yanması nasıl geçer? Ramazan'da oruç tutarken mide bulantısı neden olur? Oruçluyken mide bulantısı, yanması ve ağrısı nasıl geçirilir?

Ramazana ayında oruç tutan ve mide rahatsızlığı yaşayan binlerce vatandaş, 'oruçluyken mide bulantısına ne iyi gelir, mide ağrısı nasıl geçer?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. Oruçluyken neden midesinin bulandığını merak edenler ise konuya dair detayları sorguluyor. Peki, oruçluyken mide bulantısı nasıl geçer, ne yapmak gerekir? Oruçluyken mide ağrısından ve yanmasından muzdarip olanların bilmesi gerekenler...

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Oruçluyken mide bulantısının sebebi şunlar olabilir:

Açlığa bağlı olarak tansiyon yükselmesi ya da düşmesi.

Sahur vaktinde aşırı yağlı ya da tuzlu yiyecekler tüketilmesi.

İftardan önce ya da iftardan sonra kafeini yüksek içeceklerin tüketilmesi.

Nikotin bağımlılığının olması.

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI, MİDE YANMASI VE AĞRISI NASIL GEÇER? NASIL ENGELLENİR?

Oruçluylen yaşanacak sağlık problemlerinin önüne geçmek için yapılması gerekenler şöyledir:

Sahur vaktinde yenilen yiyecekler çok yağlı ya da tuzlu olmamalı.

İftardan hemen sonra kafein içeren içecekler tüketilmemeli.

İftardan hemen sonra nikotin alınmamalı.

Yenilen sahur ya da iftar yemeğinin üzerine maden suyu içilmesi midede rahatlatıcı bir etki oluşturmaktadır.

Nane ve limonun bir bardak suda kaynatılarak sahurdan sonra içilmesi bulantıyı engelleyebilmektedir, sahurunuzu yaptıktan sonra ezan okunmadan önce nane limon hazırlayabilirsiniz.

Küçük egzersizler yapabilirsiniz. Evde yapılacak küçük egzersizler hem midenin hem de genel olarak vücudun rahatlamasını sağlamaktadır fakat bu egzersizler iftardan hemen sonra değil en az birkaç saat geçtikten sonra yapılmalıdır. Aksi durumda, egzersiz esnasında zorlanan mide sıkışır, bulantı ve ağrı semptomlar ortaya çıkabilir.

ORUÇLUYKEN MİDE SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI NEDİR?