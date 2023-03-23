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SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Sahurda ezan okunurken su içilirse oruç bozulur mu?

Ramazan ayını oruç tutarak idrak eden birçok vatandaş, gece sahura kalkarak oruç tutmadan önce son kez yemek yiyor ve ezanla birlikte oruç tutmak için niyet ediyor. Bu esnada son kez su içmek isteyen birçok kişiyse, 'ezan okunurken su içmek orucu bozar mı, ezan okunduğu anda su içilirse oruç kabul edilir mi?' sorularının cevabını arıyor. Peki, sahurda ezan okunurken su içilir mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 00:02 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 07:08
SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Sahurda ezan okunurken su içilirse oruç bozulur mu?

Maneviyatın arttığı ve birçok kişinin ibadetlerini yerine getirdiği Ramazan ayında, oruç tutan birçok kişi, oruç tutmaya dair incelikleri araştırıyor. Okunan ezanla birlikte sahurun sona ermesiyle, oruç ibadeti başlıyor. Ezan okunurken su içip içilmemesi gerektiğini araştıran birçok vatandaş ise, 'sahurda ezan okunurken su içmek oruç bozar mı, niyet etmeye engel mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, ezan okunurken su içilip içilmeyeceğine dair merak edilenler...

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ? EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Sahurda ezan okunduğu anda yenilip içilmemeye son verilmesi gerekmektedir. Ezan okunurken su içmenin orucu bozduğu söylenmekle birlikte, o gün niyet ederek oruç tutacak vatandaşlara, sabah ezanından öncesinde yeme ve içmeyi kesmesi önerilir. Oruca başlama saati olan kabul edilen imsak vakti başladığı andan itibaren bir şey yenmemelidir.

Oruçlu olmasına rağmen bu durumu unutup bir şeyler yiyen ve içen kişilerin ise (bu durum bilinçli yapılmadığı sürece) orucu bozulmaz.

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