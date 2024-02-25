Haberler Haberler TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken tükürük yutanın orucu bozulur mu? DİYANET

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken tükürük yutanın orucu bozulur mu? DİYANET

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutanın orucu bozulur mu DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken tükürük yutanın orucu bozulur mu? DİYANET

Ramazan ayında oruç tutan binlerce kişi 'tükürük orucu bozar mı, tükürük yutmak oruç bozar mı, balgam yutunca oruç bozulur mu?' sorularının cevabını sorguluyor. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken birçok husus araştırılmaya devam ederken Ramazan ayında oruçluyken tükürük ve balgam yutmaya dair merak edilenler haberimizde...

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluylen, tükürük ağız sıvısı olduğu için mecburen yutulabiliyor fakat tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün yutulmaması gerekiyor. Ağız sıvısı dışında herhangi bir içerik barındıran tükürük, orucu bozuyor.

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerektiğinden; balgam temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor. Bu nedenle, oruçluyken balgam yutmamak gerekiyor.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

DİĞER
Mesut Özil ile Amine Gülşe'den minik kızları Eda'nın doğum gününde aile pozları!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AĞIZDA KALAN DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? | Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu Diyanet?
Diş arasında kalan yemekleri yutmak orucu bozar mı?
Kulağa su kaçması orucu bozar mı Diyanet?
Gaz çıkarmak, geğirmek orucu bozar mı?
Kolonya orucu bozar mı Diyanet?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor deplasmanda 2 puan bıraktı! Kocaelispor deplasmanda 2 puan bıraktı! 15:35
Boluspor evinde Erzurum'u devirdi! Boluspor evinde Erzurum'u devirdi! 15:35
Avcı maç öncesi konuştu! "Kazanmak için..." Avcı maç öncesi konuştu! "Kazanmak için..." 15:31
Sivasspor 3 puanı kaptı! Sivasspor 3 puanı kaptı! 15:27
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı! 15:25
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? 15:20
Daha Eski
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:12
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? 15:10
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:05
Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? 14:51
Roma - Torino maçı ne zaman? Roma - Torino maçı ne zaman? 14:48
Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? 14:38