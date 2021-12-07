Haberler Haberler 🎁İşte en çok tercih edilen yılbaşı hediyeleri! Kadın-erkek yeni yılda ne alabilirim? 2022 hediye çeşitleri ve önerileri…

🎁İşte en çok tercih edilen yılbaşı hediyeleri! Kadın-erkek yeni yılda ne alabilirim? 2022 hediye çeşitleri ve önerileri…

31 Aralık yaklaşırken sevdiklerimize yeni yıl hediyelerini de yavaştan almaya başladık. Hediye seçerken çeşit çok olsa da karar vermekte zorlanıyoruz. Peki, en çok tercih edilen yılbaşı hediyeleri nelerdir? Kadın-erkek yılbaşı hediye önerileri ve daha fazlası haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 11:20
🎁İşte en çok tercih edilen yılbaşı hediyeleri! Kadın-erkek yeni yılda ne alabilirim? 2022 hediye çeşitleri ve önerileri…

🎁2022'ye sayılı günler kala, yılbaşı alışverişi heyecanı yaşanıyor. Sevdiklerine hediyeler alarak onları mutlu etmek isteyenler, çeşit çeşit sunulan yeni yıl hediyeleri arasında kararsız kaldı. Peki, en çok tercih edilen yılbaşı hediyeleri nelerdir? Kadın-erkek yılbaşı hediye önerileri ve daha fazlası haberimizde...

🎀EN ÇOK TERCİH EDİLEN YILBAŞI HEDİYELERİ NELERDİR?

🔸Kar küreleri
🔸Müzik kutusu
🔸Çikolata kutuları
🔸Kişiye özel kitap ayraçları
🔸Kişiye özel kupalar
🔸Kişiye özel termos/matara
🔸Kişiye özel mum
🔸Kişiye özel çerçeveler
🔸Kişiye özel anahtarlık
🔸Kişiye özel saatler
🔸Kişiye özel çakmak modelleri
🔸Kanvas tablo
🔸Kırmızı renkli polar battaniye
🔸Kar tanesi temalı kolyeler
🔸Yılbaşı temalı defterler
🔸Dekoratif gece/masa lambaları

🛍KADINLARA ÖZEL YILBAŞI HEDİYELERİ NELERDİR?

♦Kişiye özel makyaj çantası
♦Kişiye özel kolyeler
♦Kar küreleri
♦Çikolata kutusu
♦Müzik kutusu
♦Kişiye özel mutfak önlüğü
♦Kişiye özel not defterleri
♦Kolye
♦Kişiye özel kupalar
♦Kişiye özel kırlent
♦Kırmızı polar/şal
♦Kişiye özel mum
♦Müzik kutusu

🧧ERKEKLERE ÖZEL YILBAŞI HEDİYELERİ NELERDİR?

🔹Kişiye özel çakmak
🔹Kişiye özel dolma kalemler
🔹Kişiye özel cüzdan
🔹Çikolata kutusu
🔹Kişiye özel anahtarlık
🔹Kişiye özel masa takvimi
🔹Kişiye özel termos/matara
🔹Noel motifli sweatshirt
🔹Metal asker künyesi

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