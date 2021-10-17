Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Döviz kurları son dakika! 17 Ekim döviz kurları

17 Ekim 2021'de yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor.

Dolar saat 06.30 itibarıyla 9,26'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro 10,79'dan, Sterlin ise 12,75'ten işlem görüyor.

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ALTIN, DOLARA PARALEL HAREKET EDİYOR

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 526 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 864 liradan satılıyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini belirterek, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Haftaya 9.0450'yi aşarak başlayan dolar kuru rekor kırmıştı. Dolar yeni güne 9,26 seviyelerinde başladı.

Yükselişin hızlanmasında ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi etkili oldu. Eylül'de tüketici fiyatları yüzde 5.3'lük beklentiye karşın yıllık yüzde 5.4 yükseldi.

Bu veri, Fed'in parasal sıkılaşmaya beklenenden daha erken başlayabileceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

Gece saatlerinde ise Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.