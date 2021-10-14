Haberler Haberler CANLI - Altın fiyatları | Gram altın ne kadar? Kaç TL? Çeyrek altın anlık kaç TL? Çeyrek fiyatı ne kadar?

CANLI - Altın fiyatları | Gram altın ne kadar? Kaç TL? Çeyrek altın anlık kaç TL? Çeyrek fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika! Ülkemizde en çok yatırım yapılan madenler arasında zirvede yer alan altın yükselişini sürdürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "1 gram altın ne kadar?, bugün altın fiyatları ne kadar?, çeyrek altın fiyatı ne?, Bugün cumhuriyet altını ne kadar?, 1 gram 24 ayar altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı" gibi sorgular ile araştırma yapıyor. İşte gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları... | CANLI - ANLIK ALTIN FİYATLARI

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:48 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:05
CANLI - Altın fiyatları | Gram altın ne kadar? Kaç TL? Çeyrek altın anlık kaç TL? Çeyrek fiyatı ne kadar?

Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 526,96

Satış: 527,04

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 853,00 TL'den Satış: 866,00'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.453,00

Cumhuriyet altını satış: 3.505,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.701,00

Yarım altın satış: 1.732,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.329,53

Tam altın satış: 3.395,02

*Bilgiler 14 Ekim Çarşamba günü 10:45'te alınmıştır.

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