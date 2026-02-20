Survivor bu akşam yok mu? 20 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm neden yok?

Survivor izleyicileri 20 Şubat Cuma akşamı ekran başına geçti ancak yeni bölüm yayınlanmadı. Yayın akışındaki değişiklik nedeniyle program bu akşam yer almadı. Survivor bu akşam neden yok? sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor'ın yayın günlerinde zaman zaman değişiklik yapılabiliyor. Özellikle özel etkinlikler ve canlı yayınlar programın saatini veya gününü etkileyebiliyor. Peki, bu akşam Survivor yeni bölüm var mı? İşte, 20 Şubat TV8 yayın akışı...

SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?

Survivor'ın yeni bölümü 21 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek.

20 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım (Canlı)

12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 (Tekrar)

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20.00 O Ses Türkiye

00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)

01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.30 Gel Konuşalım