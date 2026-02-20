Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi
Bu hafta sonu sınav var mı sorusu özellikle üniversite adayları ve açık öğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenecek sınavlar merak konusu oldu. ÖSYM sınavları genellikle sabah saatlerinde başlarken, MEB sınavları da belirlenen merkezlerde hafta sonu uygulanabiliyor. Sınav tarihleri ve saatleri kurumların resmi internet sitelerinde duyuruluyor.
Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 16:28
21-22 ŞUBAT ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM sınav takvimine göre, 21-22 Şubat tarihlerinde herhangi bir sınav bulunmuyor.
ÖSYM sınavları genellikle sabah saatlerinde başlarken, MEB sınavları da belirlenen merkezlerde hafta sonu uygulanabiliyor. Sınav tarihleri ve saatleri kurumların resmi internet sitelerinde duyuruluyor.
Normal bir sınav gününde adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden önce merkezde hazır olmaları gerekiyor.
