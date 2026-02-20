CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

Bu hafta sonu sınav var mı sorusu özellikle üniversite adayları ve açık öğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenecek sınavlar merak konusu oldu. ÖSYM sınavları genellikle sabah saatlerinde başlarken, MEB sınavları da belirlenen merkezlerde hafta sonu uygulanabiliyor. Sınav tarihleri ve saatleri kurumların resmi internet sitelerinde duyuruluyor.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 16:28
Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

21-22 Şubat 2026 hafta sonunda sınav yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlar genellikle hafta sonuna planlanıyor. Sınav tarihleri, başvuru süreci ve sonuç açıklama takvimi kurumların resmi sitelerinde yayınlanıyor.

Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

21-22 Şubat tarihlerinde sınav olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor.

Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

21-22 ŞUBAT SINAV TAKVİMİ

MEB takvimine göre, bu hafta sonu herhangi bir sınav bulunmuyor.

Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

21-22 ŞUBAT ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM sınav takvimine göre, 21-22 Şubat tarihlerinde herhangi bir sınav bulunmuyor.

Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

ÖSYM sınavları genellikle sabah saatlerinde başlarken, MEB sınavları da belirlenen merkezlerde hafta sonu uygulanabiliyor. Sınav tarihleri ve saatleri kurumların resmi internet sitelerinde duyuruluyor.

Hafta sonu sınav var mı? 21-22 Şubat 2026 ÖSYM ve MEB sınav takvimi

Normal bir sınav gününde adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden önce merkezde hazır olmaları gerekiyor.

