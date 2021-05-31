Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi - hafta sonu Ramazan Ayı'nın başında 17 günlük kapanmaya giren ülkemizde, vaka sayılarının düşmesiyle beraber normalleşmeye dair önemli adımlar atılmıştı. Başkan Erdoğan, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak yeni normalleşme kararlarını da Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu.

İşte yeni kararlar;

Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

RESTORAN VE KAFELER

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

