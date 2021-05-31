Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seyircili maç ve kulüplerde seçim açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Süper Lig maçlarının gelecek sezon seyircili oynanacağın müjdesini verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, spor kulüplerinin seçim tarihlerine ilişkin de konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması şu şekilde oldu;



"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl maçlar seyircisiz oynandı. İnşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum.

Pek çok yerde hala inşaatları süren hızlı tren hatlarımızda devreye girdiğinde, Türkiye ulaşımda çığır açacaktır. Deniz yolu taşımacılığında da dev projelşeri ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı açarak bu alanda da çığır açacağız. Ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyrouz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların hayırlı olmasını temenni ediyorum.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.

Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

Bizim inşa edeceğimiz daha çok yolumuz var. Sultan Alparslan'ın bin yıl açtığı yolda, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbu lsurlarına iktiği sancağın gölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in öncülüğünde ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündeminde başlıklarla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık. ABD'li iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme konusundaki kararlılığını bildirdik.

Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden birisidir.

Demokraside ve ekononmide Türkiye'nin en önde gelen ülkeler arasındaki seçkin yerine çıkararak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Cumartesi günü ise Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Büyük Çamlıca Camii'nin arıdndan kulenin de hizmete girmesiyle İstanbul Boğazı'nın silüeti yepyeni bir çehreye kavuşmuştur. Aynı akşam fethin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'na mesaj gönderdim. Burada gençlere bir mesaj verdim. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiyse, 2053 hedeflerimizi için hemen kollarımızı sıvamamız gerektiğini bilmeliyiz. Gençlerimize bırakacak en büyük mirasın bu vizyon olacağını biliyoruz. İnşaallah bir asır sonra, Cumhuriyetimizi gerçek rayına oturtmuş bir şekilde gençlerimize emanet edeceğiz.

KORONAVİRÜS SALGINI

Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.



SEÇİM TARİHLERİNİ DUYURDU!

Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir."