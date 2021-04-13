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Başkan yeni kısıtlamaları açıkladı!

'de corona virüsü ile mücadelede yeni bir döneme geçildi. Başkan , artan vakalar üzerine ayında uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. İşte iki haftalık 'kısmi kısıtlama' boyunca uygulanacak önlemler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:06 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı!

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından 'nin merakla beklediği kararları açıkladı. Buna göre ayının ilk iki haftasında kısmi kısıtlama uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellendi. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Son dönemde bilhassa büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti.

-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.

- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.

- Kafe, çay bahçesi, kıraathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.

- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.

- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

Tüm bu uygulamalar 14 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

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