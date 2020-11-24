Haberler Haberler Öğretmenlerin en mutlu günü! Öğretmenler günü için en güzel mesajlar...| Kısa, Uzun, Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

Öğretmenlerin en mutlu günü! için en güzel mesajlar...| Kısa, Uzun, Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

Özel günlerin en anlamlısı olan geldi... 24 Kasım'da corona virüsü gölgesinde geçecek olan öğretmenler günü için arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Başkta öğrenciler olmak üzere milyonlarca kişi öğretmeni için güzel sözler, resimler ve şiirler araştrırıyor. Öğretmenler günü mesajları, kısa, uzun ve anlamlı öğretmenler günü şiirlerini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 07:31
Öğretmenlerin en mutlu günü! Öğretmenler günü için en güzel mesajlar...| Kısa, Uzun, Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

Corona virüsü nedeniyle sosyal mesafeli kutlanacak olan bu özel gün için kullanabileceğiniz en güzel şiirler ve mesajlar...

Öğretmenlerin en mutlu günü! Öğretmenler günü için en güzel mesajlar...| Kısa, Uzun, Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? RESMİ TATİL Mİ?

1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanan , 2020 yılında Salı gününe denk gelecek.

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, resmi tatiller içerisinde yer almıyor.

Öğretmenlerin en mutlu günü! Öğretmenler günü için en güzel mesajlar...| Kısa, Uzun, Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMENİM

Okumayı yazmayı,
Sayıları saymayı,
Güzel resim yapmayı,
Sensin bana öğreten.

Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi,
Yurduma hizmet etmeyi,
Sensin bana öğreten.

Kasabamı, köyümü,
Vatanımı, yurdumu,
Milletimi, soyumu,
Sensin bana öğreten.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

Öğretmenlerin en mutlu günü! Öğretmenler günü için en güzel mesajlar...| Kısa, Uzun, Anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ & MESAJLARI

"Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız."

"Anne baba ne kadar kutsalsa de o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım kutlu olsun.."

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