Haberler Haberler Uskumru dolması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Uskumru dolması tarifi...

dolması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? ...

Yapımıyla zahmetli olan dolması, ağızda dağılan lezzetiyle oldukça sevilen lezzetlerin başında gelir. Peki, nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Uskumru nasıl temizlenir? İşte ...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:52
Uskumru dolması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Uskumru dolması tarifi...

En zengin Omega-3 kaynağı balıkların başında gelir. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında tüketilen uskumrunun en sevilen tariflerinden biri ise uskumru dolmasıdır. Uskumru dolmasının en önemli noktası, balığın kemiğini karnını yarmadan içinden çıkarabilmektir. İşte uskumrunun ayıklanması ve ...

USKUMRU DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 orta boy uskumru
2 soğan
200 gr pirinç
50 gr çam fıstığı
50 gr kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
2 yumurta sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı un
1 su bardağı sıcak su
1 çeyrek demet maydanoz
1 çeyrek demet dereotu
Tuz
Tarçın

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

USKUMRU DOLMASI TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Uskumrunun karnını yarmadan, solungaçlarını temizleyin. Kuyruk kısmından orta kemiğini kırın. Balığı parmak uçlarınızla ovarak kemiği etten ayırın.

2. Kemiği üstten tutup çıkarın. Üzerinde kalan etleri temizleyin. Tüm uskumruları aynı şekilde hazırlayıp yıkayın.

3. Zeytinyağını tencerede ısıtıp çam fıstıklarını kavurun. Kıyılmış soğan ve uskumru etlerini ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edin.

4. İyice karıştırıp tarçın, yenibahar, karabiber, kuş üzümü ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ekleyip kısık ateşte 5 dakika pişirin. Kıyılmış dereotu ile maydanozu ilave edin.

5. Harcı uskumruların içine doldurun. Önce una, ardından çırpılmış yumurta sarısına, en son galeta ununa bulayıp çok kızgın olmayan ayçiçeği yağı ile bir tavada 6-7 dakika kızartın. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...

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