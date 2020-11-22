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nasıl yapılır? Muradiye çorbası malzemeleri

Türkiye'nin 21 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelen bölümünde yapılan yemeklerden bir tanesi de Muradiye çorbasıydı. Şefler takım yarışmasında taraflardan yapmalarını istedi.  Peki Masterchef Muradiye Çorbası nasıl yapılır? Muradiye Çorbası tarifi Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 08:55
Muradiye çorbası nasıl yapılır? Muradiye çorbası malzemeleri

adını Osmanlı sultanı İkinci Murad'dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba. Yani özellikle soğuk kış günlerinde imdadınıza yetişecek nitelikte. Peki mutfağına ait olan Muradiye çorbası nasıl yapılır? Muradiye çorbası malzemeleri

MURADİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

1 parça tavuk göğsü
2 adet kabak
2 adet havuç
Yarım su bardağı arpa şehriye
Yarım su bardağı un
250 gr yoğurt
1 tutam tuz.
Üzeri İçin
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam kuru nane.

Muradiye Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

* Derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın.

* Küp doğranmış tavukları tavaya ilave edin ve soteleyin.

* Küp doğranmış kabak ve havuçları da ilave edip 5 dakika daha sotelemeye devam edin.

* Ardından tencereye arpa şehriyelerle birlikte suyu, tuzu ve karabiberi ekleyip, sebzeler ve arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

* Terbiyesi için; ayrı bir kasede un, yoğurt ve yarım su bardağı suyu karıştırın.

* Yoğurt sıcak görünce kesilmemesi için tencerede kaynayan çorbadan bir kepçe su alın ve kasedeki karışıma azar azar ekleyerek yedirin.

* Ardından kasedeki karışımı tencereye yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

* Çorbayı orta ateşte bir taşım kaynattıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirin ve ocağın altını kapatın.

* Arzuya göre ayrı bir tavada kızdırdığınız naneli tereyağını çorbaya ilave edip, sıcakken sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

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