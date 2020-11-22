Muradiye çorbası adını Osmanlı sultanı İkinci Murad'dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba. Yani özellikle soğuk kış günlerinde imdadınıza yetişecek nitelikte. Peki Bursa mutfağına ait olan Muradiye çorbası nasıl yapılır? Muradiye çorbası malzemeleri

MURADİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

1 parça tavuk göğsü

2 adet kabak

2 adet havuç

Yarım su bardağı arpa şehriye

Yarım su bardağı un

250 gr yoğurt

1 tutam tuz.

Üzeri İçin

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam kuru nane.

Muradiye Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

* Derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın.

* Küp doğranmış tavukları tavaya ilave edin ve soteleyin.

* Küp doğranmış kabak ve havuçları da ilave edip 5 dakika daha sotelemeye devam edin.

* Ardından tencereye arpa şehriyelerle birlikte suyu, tuzu ve karabiberi ekleyip, sebzeler ve arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

* Terbiyesi için; ayrı bir kasede un, yoğurt ve yarım su bardağı suyu karıştırın.

* Yoğurt sıcak görünce kesilmemesi için tencerede kaynayan çorbadan bir kepçe su alın ve kasedeki karışıma azar azar ekleyerek yedirin.

* Ardından kasedeki karışımı tencereye yavaş yavaş karıştırarak ekleyin.

* Çorbayı orta ateşte bir taşım kaynattıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirin ve ocağın altını kapatın.

* Arzuya göre ayrı bir tavada kızdırdığınız naneli tereyağını çorbaya ilave edip, sıcakken sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

