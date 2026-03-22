Jose Sa Dolmabahçe’de!

22 Mart 2026 Pazar 06:50
Wolverhampton forması giyen kaleci Jose Sa'nın Süper Lig'de perşembe günü oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçını Tüpraş Stadı'nda izlediği ortaya çıktı. Aynı zamanda Portekiz Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 33 yaşındaki file bekçisinin stada gelmesi, transfer söylentilerini beraberinde getirdi. Siyah-beyazlı yönetim gelecek sezon kaleye mutlaka takviye yapmayı planlıyor.