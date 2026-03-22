CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da futbolseverler “Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. Pazar akşamı San Mames’te oynanacak karşılaşmada Athletic Bilbao, üst sıralara yaklaşmak isterken, Real Betis ise beşinci sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 09:30
Athletic Bilbao - Real Betis maçı canlı takip etmek için tıkla!

La Liga'nın 29. haftasında San Mames'te futbol şöleni yaşanacak! Şampiyonlar Ligi potasını hedefleyen Real Betis, Bask ekibi Athletic Bilbao'nun konuğu oluyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve takımlardaki son durum...

ATHLETIC BILBAO - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Mames Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde oynanacak bu kritik karşılaşma, 22 Mart 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak. Mücadele 20.30'da başlayacak.

Tarih: 22 Mart 2026

Saat: 20:30 (TSİ)

Kanal: S Sport Plus, Tivibu Spor 2

Stat: San Mames (Bilbao)

SAN MAMES'TE AVRUPA SAVAŞI

Ev sahibi Athletic Bilbao, şu anda topladığı puanlarla ligin 10. sırasında yer alıyor. Avrupa kupalarına katılma hattındaki rakipleriyle arasını kapatmak isteyen Bask temsilcisi için bu maç tam anlamıyla bir kırılma noktası. Kendi sahasında oldukça etkili bir oyun sergileyen Bilbao, taraftar desteğiyle 3 puanı hedefliyor.

BETİS ŞAMPİYONLAR LİGİ AŞKINA

Konuk ekip Real Betis ise ligde 5. sırada bulunuyor ve üstündeki takımlarla olan farkı koruyarak Şampiyonlar Ligi potasına girmek istiyor. Betis, hemen altındaki rakibinin 3 puan önünde yer alırken, deplasmanda alacağı bir galibiyetle yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.

👉ATHLETIC BILBAO - REAL BETIS MAÇI CANLI ANLATIM 👈

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao muhtemel ilk 11'i: Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Navarro, Sancet, Berenguer, I Williams

Real Betis muhtemel ilk 11'i: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Antony, Fornals, Roca, Ezzalzouli, Ruibal, Hernandez

ASpor CANLI YAYIN

UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza gelecek mi? Kerem Aktürkoğlu...
G.Saray'da Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Katil Netanyahu'nun en zor gecesi! Arad, Dimona, Eliat... İran'ın vurduğu İsrail'den yıkım manzaraları
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Nunez bombası!
Icardi için flaş transfer iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor 09:19
Celta Vigo - Alaves maçı bilgileri | La Liga Celta Vigo - Alaves maçı bilgileri | La Liga 09:04
Barcelona - Rayo Vallecano maçı bilgileri Barcelona - Rayo Vallecano maçı bilgileri 08:47
Esenler Erokspor - Erzurumspor maçı bilgileri Esenler Erokspor - Erzurumspor maçı bilgileri 08:18
İstanbulspor - Sipay Bodrum FK maçı bilgileri İstanbulspor - Sipay Bodrum FK maçı bilgileri 08:07
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı 07:48
Daha Eski
Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri 07:36
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:35
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:30
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 01:28