Masterchef 2020 yemekleri: Humus nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Humus tarifi...

Tahin ve nohut ile hazırlanan Humus, Türk mutfağının en sevilen mezelerinden biridir. Yapımı oldukça pratik olan bu nefis lezzetin tarifi merak konusu oldu. Peki, Humus nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Hangi malzemeler kullanılır? İşte pratik humus tarifi...

HUMUS TARİFİ İÇİN MALZELEMELER

2 su bardağı nohut (250 g)

1 tatlı kaşığı karbonat

2 diş sarımsak

2 adet limon

1/2 su bardağı tahin(90-100 ml)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1,5 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı nohut

HUMUS TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kullandığınız nohutun cinsine göre pişme süresi artıp azalabilir. Daha pürüzsüz bir humus elde etmek istiyorsanız nohutun kabuklarını soymalısınız.

HUMUS TARİFİNİN YAPILIŞI

1. Nohutları 1 gece veya en az 4-5 saat öncesinden ıslatın. Sindirimi kolaylaştırması ve daha kolay pişmesi için suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin.

2. Ertesi gün suyunu süzün ve tekrar sudan geçirin.

3. Nohutları tencereye alıp üzerine su ekleyin ve pişmeye bırakın. Normal bir çelik tencerede 45 dakika kadar pişecektir. Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. 1-2 yemek kaşığı kadar humus üzerinde servis etmek üzere ayırın.

4. Bu sırada tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu bir kaseye alın. Limonların suyunu da ekleyin. Son olarak sarımsakları ince ince kıyıp onları da ekleyin ve karıştırın.

5. Haşladıktan sonra suyunu süzdüğünü nohutları hazırladığınız tahinli karışımla mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alıncaya dek çekin. Eğer mutfak robotu zorlanıyorsa, azar azar zeytinyağı veya su ilave ederek dilediğiniz kıvama ulaşmasını sağlayın.

6. Ardından servis tabağına alarak tatlı kaşığıyla ortasına bir yuvarlak çizin.

7. Kenara ayırdığınız 1-2 yemek kaşığı nohutu üzerine serpiştirin.

8. Son olarak zeytinyağını gezdirip toz biber serpin ve servis edin.

Afiyet olsun...