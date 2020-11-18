Akçabaat köftesi nasıl yapılır? Akçabaat köftesi malzemeleri neler? İşte Akçaabat köftesi tarifiyle ilgili detaylar

MasterChef yarışmasının 17 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar ödül yarışmasında şeflerin özel isteği olan köfte menüsünü hazırladı. Şefler yarışmacılardan kasap köfte, kaşarlı köfte, Akçabaat köfte bir de yaratıcılığa bırakılmış köfte yapmalarını istedi. Seyirciler de bu yarışmanın ardından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılan ve tüm Türkiye'ye mal olmuş bir lezzet olan Akçabaat köftesinin nasıl yapıldığını merak ettiler. Peki Akçabaat köftesi nasıl yapılır? Akçabaat köftesi malzemeleri neler? neler? Akçabaat köftesi tarifinin püf noktası nedir? İşte Akçaabat köftesi tarifiyle ilgili detaylar...

AKÇABAAT KÖFTESİ MALZEMELERİ NELER?

500 gram dana kıyma

100 gram yağlı kuzu boşluk eti

4 diş sarımsak

1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

2 adet yeşil sivri biber

AKÇABAAT KÖFTESİ PÜF NOKTASI

İki ayrı kıymayı aynı anda çektirmek, fazla yağ ilave etmeden ideal köfteye ulaşmanıza yardımcı olur.

PİŞİRME

Dilerseniz fırının ızgara telinde 180 derecelik fırında da köftelerinizi pişirebilirsiniz.

AKÇABAAT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

1. Trabzon ekmeği içini rondodan geçirin ve bir gece iyice kuruması için, bir tepsiye yayın ve üzerine tülbent örterek bekletin.

2. İki kıymayı birlikte çektirebilirseniz daha kolay harmanlancaktır. Eğer çektiremediyseniz iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun.

3. Sarımsağı, tuz ve karabiberi ilave edin.

4. Rulo haline getirin ve buzdolabında bu haliyle 30 dk dinlendirin.

5. Bıçak yardımıyla porsiyonlayın ve avuç içinizle bastırın.

6. İyice ısınmış, hafif yağlanmış döküm tavada önlü arkalı kızartın. Domates ve biberleri de tavaya dizin. Hafifçe közleyin.

7. Sunum tabağına yerleştirin ve afiyetle servis edin.