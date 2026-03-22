Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 29. haftasında nefesler tutuldu! Lider Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid, görkemli Santiago Bernabéu Stadı'nda ezeli rakibi Atletico Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında hata lüksü kalmayan Eflatun-beyazlılar ile üçüncülük koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Atletico arasındaki bu dev maçın detayları netleşti. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbi öncesi tüm bilgiler...

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Madrid şehrinin iki devini karşı karşıya getirecek bu muazzam mücadele, 22 Mart 2026 Pazar günü (bu akşam) saat 23.00'te oynanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Atletico maçı S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI BİLGİLERİ

BERNABEU'DA "HATA YASAK" DÖNEMİ

Real Madrid için ligde kritik bir viraja girildi. Şu anda lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Eflatun-beyazlılar, son dönemde Osasuna ve Getafe'ye karşı alınan şok mağlubiyetlerin ardından puan kaybına tahammülü olmayan bir sürece girdi. Eğer Barcelona, günün erken saatlerinde oynanacak maçta Rayo Vallecano'yu mağlup ederse, Real Madrid bu derbiye tam 7 puan geride çıkabilir. Bu da Ancelotti'nin öğrencileri için maçı mutlak kazanılması gereken bir "final" haline getiriyor.

ATLETICO MADRID TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise ligde 3. sırada bulunuyor. Ezeli rakibi Real Madrid'in 9 puan gerisinde yer alan "Los Colchoneros", Bernabéu'da kazanarak hem farkı kapatmak hem de Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini iyice sağlamlaştırmak niyetinde. Madrid derbilerinin sert ve taktiksel atmosferi, bu akşam zirve yarışının tüm dengelerini değiştirebilir.

