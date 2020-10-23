KPSS 2020'de 60 puanla memur alımı yapan yerler? KPSS'de 60 puanla atama olur mu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puanla memur alımı yapan yerler hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, KPSS'den düşük sayılabilecek 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Kamuya sadece memur alınmamaktadır.

KPSS'DE 50, 55, 60, 65, 70, 75 PUANLA ATAMA OLUR MU? KPSS 60 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümünde ise 2020 KPSS sonuçları kullanılacaktır. Haberimizden, KPSS 60, 65, 70, 75 puanla memur alımı yapan yerler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

2020 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Memur, Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi Alımı İlanları

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.

Aşağıda sıralanan ilanlar Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yer almaktadır. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

KPSS 60,65,70 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor.

KPSS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

* PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAYINLADIKLARI İLANLAR *

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK (Adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna" www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.)

- KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (Başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir)

- SİİRT ÜNİVERSİTESİ 61 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16/10/2020 - 20/10/2020 tarihleri arasında)

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK (Giriş sınavı başvuruları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir.)

- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 92 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16 Ekim'den itibaren 5 gün içinde)

- T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI 60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK (14-28 Ekim 2020)

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK (Başvurular en geç 22 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar)

- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Adayların bu ilanın yayım tarihinden yani 9 Ekim'den itibaren 15 gün içerisinde)

- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) RUTE 35 PERSONEL ALACAK (Başvuruların en geç 26/10/ 2020 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.)

- SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMURU (02 Kasım - 06 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde)

- DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 MEMUR ALACAK (2-4 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak

KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:

1- İşçi alım ilanları

2- 4/B'li personel alım ilanları

3- Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

4- Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

5- Askeri kurumlara sivil memur alımı