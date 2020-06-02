Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü uyarısı! "Sokağa çıkma yasağının kalkması..." - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Sağlık Bakanı 'dan uyarısı! "Sokağa çıkma yasağının kalkması..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü uyarısı! "Sokağa çıkma yasağının kalkması..."

salgını tüm dünyada ve ülkemizde büyük etki uyandırdı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Sağlık Bakanı uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."

Sağlık Bakanı , sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" dedi.

  1. 02.06.2020
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