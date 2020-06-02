Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü uyarısı! "Sokağa çıkma yasağının kalkması..."
Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde büyük etki uyandırdı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" dedi.
- 02.06.2020
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü uyarısı! "Sokağa çıkma yasağının kalkması..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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