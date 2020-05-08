65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bakkal ve marketler açık mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasaklarının esnetildiğini, genel sokağa çıkma yasakları sırasında belli saatlerde dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı.
SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasakları hakkında tüm detaylar paylaşıldı. Buna göre sokağa çıkma yasakları 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.
MARKET VE BAKKALLAR KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede,
"Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlara) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak." denildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SUCULAR AÇIK MI?
Yayınlanan genelgeye göre içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler sokağa çıkma yasağında açık olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
Yayınlanan genelgeye göre, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
YAŞLILAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.
- 08.05.2020
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65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bakkal ve marketler açık mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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