Şehir dışına çıkabilmek için valilikten izin nasıl alınır? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Şehir dışına çıkabilmek için valilikten izin nasıl alınır?

Şehir dışına çıkabilmek için valilikten izin nasıl alınır?

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyada corona virüs vakaları yayılmaya ve tehlike yaratmaya devam ediyor. Ülkemizde de vaka sayısının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alındı. Başkan yaptığı basın toplantısında şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşların valilikten izin alması gerektiğini açıkladı. Hal böyle olunca vatandaşlar şehir dışına çıkmak için izin nasıl alınır? Sorusunu sormaya başladı.

Dün akşam basın toplantısı yapan Başkan 'ın açıklamasının ardından şehirlerarası ile ilgili yeni düzenleme geldi. Alınan kararlara göre şehir dışında seyahate çıkmak için valilikten izin almak gerekiyor. Alınan kararın ardından birçok vatandaş, Şehir dışı seyahate çıkmak için hangi adımların atılması gerektiği hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK İÇİN VALİLİKTEN İZİN NASIL ALINIR?

Alınan karara göre, şehirler arasında seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvuracaklar. Vatandaşlar seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenecek.

Son günlerde yaşanan vakalarındaki artışa dikkat çekilerek, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.

OTOBÜS SEFERLERİ SAAT 17:00'DEN SONRA VALİLİK İZİNİNE TABİ

Otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler genelgede şöyle yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması izni ile gerçekleştirilebilecektir."

  1. 28.03.2020
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