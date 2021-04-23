Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 3 milli güreşçi yarı finale yükseldi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ilk turda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyi'yi 10-1, çeyrek finalde ise Rumen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Rıza Kayaalp yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp ile karşılaşacak.

55 kiloda Ekrem Öztürk ise çeyrek finalde Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı 5-4 yenerek yarı finale çıktı. Ekrem Öztürk yarı finale Belaruslu rakibi Artsiom Katsar ile karşı karşıya gelecek.

77 kiloda temsil eden Yunus Emre Başar ise ilk turda Ermeni rakibi Varuzhan Grigoryan'ı 9-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 8-5 yenerek yarı finale yükseldi. Yunus Emre Başar yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov ile mücadele edecek.

63 kiloda mücadele eden mili güreşçi Abdurrahman Altan, Gürcü rakibi Leri Abuladze'ye 4-2 mağlup oldu. 87 kiloda Doğan Göktaş ise ilk turda Rus rakibi Milad Alirızaev'e 6-6 son puandan yenildi ve elendi.