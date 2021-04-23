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Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 3 milli güreşçi yarı finale yükseldi

'nın başkenti 'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimizden güzel haber gelmeye devam ediyor. Grekoromen stil müsabakalarında 3 milli güreşçi yarı finale yükseldi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 17:52 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 17:56
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 3 milli güreşçi yarı finale yükseldi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu ilk turda Ukraynalı 'yi 10-1, çeyrek finalde ise Rumen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Rıza Kayaalp yarı finalde Alman rakibi ile karşılaşacak.

55 kiloda ise çeyrek finalde Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı 5-4 yenerek yarı finale çıktı. Ekrem Öztürk yarı finale Belaruslu rakibi Artsiom Katsar ile karşı karşıya gelecek.

77 kiloda temsil eden ise ilk turda Ermeni rakibi 'ı 9-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı 'u 8-5 yenerek yarı finale yükseldi. Yunus Emre Başar yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov ile mücadele edecek.

63 kiloda mücadele eden mili güreşçi , Gürcü rakibi 'ye 4-2 mağlup oldu. 87 kiloda ise ilk turda Rus rakibi 'e 6-6 son puandan yenildi ve elendi.

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