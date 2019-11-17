Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon Ankara İlbank Spor Kulübü
Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenen Ankara İlbank Spor Kulübü oldu. Ankara ASKİ Spor ise Erzurum Büyükşehir Belediye'yi yenerek üçüncülüğe ulaştı.
Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenen Ankara İlbank Spor Kulübü oldu.
Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gün süren organizasyon sona erdi.
Yarı final maçlarını kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Ankara İlbank Spor Kulübü, finalde karşılaştı.
Rakibini 7-3 mağlup eden Ankara İlbank Spor Kulübü, Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
Final müsabakalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da izledi.
ÜÇÜNCÜ ANKARA ASKİ SPOR
Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u 9-1 yenen Ankara ASKİ Spor, üçüncü oldu.
İstanbul Bahçelievler Belediyespor ve Kocaeli İzmit Belediyesi Spor Kulübü ise Süper Lig'e veda etti.
Grekoromen Süper Lig'de şampiyonluğa İstanbul Büyükşehir Belediyespor ulaşmıştı.
- 17.11.2019
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