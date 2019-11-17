Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon Ankara İlbank Spor Kulübü - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Güreş Haberleri Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon Ankara İlbank Spor Kulübü

Serbest 'de şampiyon

Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon Ankara İlbank Spor Kulübü

Serbest 'de şampiyon, finalde 'u yenen oldu. ASKİ Spor ise Büyükşehir Belediye'yi yenerek üçüncülüğe ulaştı.

Serbest 'de şampiyon, finalde 'u yenen oldu.

'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gün süren organizasyon sona erdi.

Yarı final maçlarını kazanan Büyükşehir Belediyespor ile Ankara İlbank Spor Kulübü, finalde karşılaştı.

Rakibini 7-3 mağlup eden Ankara İlbank Spor Kulübü, Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Final müsabakalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı da izledi.

ÜÇÜNCÜ ANKARA ASKİ SPOR

Büyükşehir Belediyespor'u 9-1 yenen Ankara ASKİ Spor, üçüncü oldu.

İstanbul Bahçelievler Belediyespor ve İzmit Belediyesi Spor Kulübü ise Süper Lig'e veda etti.

Grekoromen Süper Lig'de şampiyonluğa İstanbul Büyükşehir Belediyespor ulaşmıştı.

  1. 17.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serbest Güreş Süper Lig'de şampiyon Ankara İlbank Spor Kulübü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN