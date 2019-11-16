Milli eskrimci Nisanur Erbil’den Taşkent’te gümüş madalya - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Milli eskrimci Nisanur Erbil’den Taşkent’te gümüş madalya

Milli eskrimci ’den Taşkent’te

Milli eskrimci Nisanur Erbil’den Taşkent’te gümüş madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan ’nda mücadele eden kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan 'nda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu kazandı.

Milli eskrimci kazandığı bu madalya ile kadınlar ferdide Gençler Dünya Kupaları'nda eskrimde bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etmiş oldu. Bununla birlikte, 10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda piste çıkan olimpik havuz sporcuları 10., ise 13. sıranın sahibi oldu.

Taşkent'te bugün gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda Nisanur Erbil 6'da 5 galibiyetle tamamladığı pul müsabakalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçerek direkt tablo-32'ye yükseldi. Nisanur, t-32'de karşılaştığı Azeri rakibi Aysel Ahadova'yı 15-7, t-16'da Özbek sporcu Gülbanu Esemuratova'yı 15-8, çeyrek finalde Özbek rakibi Tulkinoy Bekbaulieva'yı 15-3 ve yarı finalde karşılaştığı Rus sporcu Dariya Drozd'u 15-12 yenerek adını finale yazdırdı ve Zaynab Dayibekova'nın rakibi oldu. finalde karşılaştığı Özbek rakibine 15-12 mağlup olarak ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon kapsamında yarın Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır'dan oluşan Genç Kadın Kılıç Milli Takımı, takım müsabakalarında mücadele edecek.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli eskrimci Nisanur Erbil’den Taşkent’te gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN