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15 Kasım 2019, Cuma
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Chess Masters’da son eleme heyecanı

ve ’un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red ’da büyük finale katılacak son takım Pazar gün gerçekleştirilecek çevrimiçi eleme ile belirlenecek. Türkiye’nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını farklı formatıyla bir araya getiren turnuvada, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bölge elemelerinden sonra sekizinci takım bölge ayrımı olmadan yapılacak ek bir seçme turnuvası ile belirlenecek.

Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Chess Masters'da son eleme heyecanı Pazar günü çevrimiçi olarak 13 tur üzerinden gerçekleştirilecek. ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde yapılan çevrimiçi elemelerinden sonra son takım bölge ayrımı olmadan yapılacak ek bir seçme turnuvası ile belirlenecek. Daha önce kayıt yaptıran kişilerin katılma hakkının olduğu, 13 tur üzerinden oynanacak son eleme turnuvasına son başvuru tarihi ise 16 Kasım (yarın) saat 18.00 olacak.
Seçilen en iyi üç erkek ve tek kadın oyuncudan oluşacak 8'inci takım, 24 Kasım Pazar günü 'da gerçekleştirilecek büyük finalde sahne alacak. Turnuvaya katılım sağlamak isteyen sporcular detaylı bilgiye RedBull.com/chessmasters adresinden ulaşabiliyor.

RED BULL CHESS MASTERS NEDİR?
Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red 'da bölge elemeleri 'yıldırım satranç' final ise 'hızlı satranç' formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturacak. Son eleme turnuvasından gelecek takımın da katılmasıyla belirlenecek 8 takım İstanbul'da yapılacak finalde şampiyon olmak için hamle yapacak. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara ise çeşitli ödüller verilecek.
  1. 15.11.2019
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