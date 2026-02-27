Üzüntüye yer yok

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de son 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ve gol dahi atamayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Beşiktaş mağlubiyetine üzüldüklerini ancak vakitlerini de üzüntüyle geçirmediklerini vurguladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Süper Lig'de son 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ve gol dahi atamayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Beşiktaş mağlubiyetine üzüldüklerini ancak vakitlerini de üzüntüyle geçirmediklerini vurguladı.

STOILOV, sarı-kırmızılıların sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Sevgili Göztepe ailesi, hafta sonu yaşadığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ancak tek bir maç sonucuna takılıp vaktimizi üzülerek geçirmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bulgar teknik adam, Beşiktaş maçının geride kaldığını, hedeflerinin yarın sahalarında oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasını kazanmak olduğunu belirtti.

HALA ÇOK AÇ VE İSTEKLİYİZ

HEDEFLERİNDE ve inançlarında eksilme olmadığının altını çizen başarılı teknik adam, şunları söyledi: "Hedefimizde ve inancımızda herhangi bir eksilme olmadığını, hatta daha iyi işlere imza atmak için hala çok aç ve istekli olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bunu her gün çok çalışarak ve gelişerek başarabiliriz.

İnancımız, cumartesi günü maç başlama düdüğüyle birlikte sizlerle bir olduğumuzda kuvvetlenerek büyüyecek. Cumartesi günü herkesi stadyumda görmek istiyoruz.

HAKEM düdüğüyle birlikte takımımıza vereceğiniz destek, bizim en büyük gücümüz olacak. Her bir oyuncum, büyük Göztepe taraftarının desteğine ve inancına ihtiyaç duyacak. Tüm Göztepe ailesine, sezon boyunca verdikleri tüm destek için takımım adına teşekkür ederim."






