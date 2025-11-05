Göztepe kötü seriyi Kasımpaşa karşısında sona erdirmek istiyor!

Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır deplasmanda kazanamayan Göztepe, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçıyla birlikte bu şanssızlığını sonlandırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda iç saha ve deplasman performanslarında farklı bir görüntü sergiliyor. Ligin 11. haftası itibariyle 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden İzmir ekibi, topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor. Sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ilk 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, bu başarılı serinin ardından 2 maç arka arkaya kaybetti. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yeniden çıkışa geçen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, iç sahada şu ana kadar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Göztepe, taraftarı önündeki güçlü performansını deplasmana taşımakta zorlanıyor.

Bu sezon deplasmanda 6 maça çıkan Göztepe; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ancak bu galibiyetlerin her ikisini de ilk deplasman karşılaşmalarında elde eden İzmir temsilcisi, son 4 dış saha maçında 3 puanla tanışamadı. Sarı-kırmızılılar, 8 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte deplasmandaki bu kötü gidişatı sona erdirmek istiyor.

DEPLASMANDA 7 GOL ATTI 5 GOL YEDİ

Sezona deplasmanda ilk iki maçını kazanarak başlayan Göztepe, son 4 deplasman maçında ise 3 puan elde edemedi. Bu süreçte oynadıkları 6 maçta yalnızca 7 gol atan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, kalelerinde 5 gol gördü. Özellikle son 3 deplasman mücadelesinde sadece 1 gol bulabilen İzmir ekibi, hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçıyla hem galibiyet özlemini dindirmek hem de hücumdaki etkisini yeniden göstermek istiyor.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ EFKAN

Bu sezon özellikle deplasman maçlarında skor üretmekte zorlanan Göztepe'de, Efkan Bekiroğlu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ana kadar toplam 341 dakika sahada kaldı. Efkan, bu sürede attığı iki golle takımına katkı sağladı ve bu golleri deplasman maçlarında kaydetti. Böylece deneyimli futbolcu, dış sahada Göztepe'nin en skorer ismi oldu. Tecrübeli futbolcunun hafta sonu oynanacak Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.