Beşiktaş'la siftah

Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen, İzmir ekibindeki hedefleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ankersen, "Genç bir takımımız var, ligin en genç takımıyız. Takımın sezon ilerledikçe daha da iyi olacağını hissediyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda. Sezon başlangıcından memnunuz. Evet, deplasmanda evimizdeki kadar başarılı olamadık. Ama bunun kronik bir sorun olduğunu düşünmüyorum, bu büyük bir problem değil. Bunu düzelteceğimizi düşünüyorum. Deplasmanlarda daha iyi olacağız. Bazı deplasman maçlarında şanssızdık ve puan alamadık. Ancak bu durum beni endişelendirmiyor" dedi.

TARAFTAR ROCK'N ROLL İSTİYOR

Avrupa'yı hedeflediklerini belirten Ankersen, "Burada İzmir'in gururu olabilecek harika bir kulüp inşa edilebileceğini düşündüm. Göztepe'yi, İzmir'in gururu haline getirmek ve çoğu yıl Avrupa kupalarına katılan bir takım yapmak istiyorum. Ayrıca taraftarların ve kulübün arkasındaki camianın hoşuna gidecek bir oyun stiline sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Taraftarların bu tür bir futbolu sevdiğini düşünüyorum. Aksiyon seviyorlar. Sanırım her hafta klasik müzik konseri izlemek istemiyorlar, onlar rock'n roll konserine gitmek istiyor. Ve biz de statta onlara rock'n roll sunuyoruz" diye konuştu.

"Göztepe'nin her hafta boş tribünlere oynayan bir kulüp olmamasını seviyorum. Büyük bir taraftar kitlesi önünde oynuyorsunuz ve büyük bir taraftar baskısı var. Bir teknik direktör olarak bu baskıyı yönetebilecek bir karaktere sahip olmanız gerekiyor. Stanimir Stoilov, Levski Sofya'da muhtemelen çok daha büyük bir taraftar kitlesini yönetme konusunda büyük bir deneyime sahipti. Bu da onu getirmemizin bir diğer nedeniydi."