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Göztepe 2-2 Fehervar (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, hazırlık maçında Macaristan ekibi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:17
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Göztepe 2-2 Fehervar (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe ikinci özel maçında Macaristan ekibi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı.

Rakibi karşısında 2-0 yenik duruma düşen Göz-Göz pes etmedi. Önce 33'üncü dakikada Ahmed Ildız'la farkı 1'e indiren sarı-kırmızılılar 44'üncü dakikada Kubilay'ın golüyle skoru dengeledi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov maça Arda Özçimen, Djalma Silva, Lasse Nielsen, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş ilk 11 ile çıktı. Göztepe ilk hazırlık maçında İngiltere 1'inci Lig ekibi Charlton Athletic'e 3-1 yenilmişti.

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