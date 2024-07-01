Göztepe'den Emre Akbaba bombası!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın peşine düştü. Transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve Sloven Miha Zajc ile temasa geçen İzmir ekibi, milli oyuncu Emre Akbaba'nın da peşine düştü.

Son olarak Adana Demirspor'da oynayan ve şu an boşta olan tecrübeli oyuncunun Göztepe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Antalyaspor altyapısından yetişip Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Adana Demirspor'da top koşturan 31 yaşındaki orta saha 7 kez de milli takım forması giydi. Geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 36 resmi müsabakaya çıkan Emre Akbaba, 9 gol atıp 2 de asist yaptı.