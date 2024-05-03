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Transferde tam isabet

Ara transferde Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo’yu alan Göztepe, bu futbolcuların 10 gol, 4 asistlik performansıyla Süper Lig’e yükselirken önemli katkı aldı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Transferde tam isabet

Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, bu sezon birçok oyuncusundan maksimum verim alırken, devre arasında transfer ettiği Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo da önemli işler yapmayı başardı. Sezonun birçok bölümünde gol yollarında sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, Romulo'dan 5 gol 3 asistlik müthiş bir katkı aldı. Lundqvist ile de orta saha ve hücum bölgesinin etkili olan İzmir ekibi, İsveçli futbolcunun da 4 gol, 1 asistlik performans göstermesini sağladı. Orta sahaya rotasyon oyuncusu yapılan Turgay Gemicibaşı genel olarak maçların ikinci yarılarında şans alsa da gol katkısı vermeyi başaramadı. Son olarak transferlerden Heliton ise gelir gelmez savunmanın en önemli oyuncularından birisi olurken, 1 gollük katkısıyla hücuma katkı verdi. Böylece Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı bu 4 oyuncu toplam 14 gole doğrudan katkı vererek, Süper Lig'e çıkılmasında önemli bir role sahip oldu.

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