Haberler Göztepe Son dakika spor haberleri: Göztepeli Wilker Angel sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Son dakika spor haberleri: Göztepeli Wilker Angel sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'ye, defans oyuncusu Wilker Angel'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Angel'in sağ uyluk üst kas yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:47
Son dakika spor haberleri: Göztepeli Wilker Angel sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Wilker Angel'in sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilker Angel'in sağ uyluk üst kas yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

Angel'in yanı sıra sağ uyluk hamstring kas yaralanması bulunan François Moubandje ve sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Atınç Nukan'ın da bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

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